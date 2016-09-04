Мать Тереза официально провозглашена святой

В воскресенье, 4 сентября, Папа Римский Франциск официально провозгласил мать Терезу святой.

Понтифик в ходе церемонии на площади Святого Петра в Ватикане произнес формулу канонизации на латинском языке, передает ТАСС. Ранее "Аргументы недели" сообщали о том, что сотни тысяч верующих ожидают начала церемонии причисления матери Терезы к лику святых.

В 2003 году мать Тереза по инициативе Иоанна Павла II была провозглашена блаженной. Нынешний Папа является уроженцем Аргентины, он никогда не встречался с легендарной монахиней.

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