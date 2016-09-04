СМИ сообщают о тайной встрече Порошенко с Коломойским в Италии

Петр Порошенко в обстановке строгой секретности встретился с украинским олигархом Игорем Коломойским на одном из итальянских островов. Объектом переговоров, по данным СМИ, стал вопрос о передачи пятидесяти процентов акций одного из главных телеканалов страны.

Как сообщает Life, взамен на передачу половины акций канала “1+1” Коломойский попросил предоставление некоторых льгот для своего бизнеса, а именно “Приватбанка”. Журналисты считают, что обе стороны в этом случае извлекут выгоду. Так, в преддверии грядущих президентских выборов Порошенко получит один из важнейших информационных ресурсов страны. Коломойскому будут предоставлены выгодные условия для ведения бизнеса.

Однако и президент Украины, и бизнесмен опровергают эту информацию.

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