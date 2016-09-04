Американские жители жалуются на клоунов из леса

Сотрудники правопорядка получают жалобы от жителей одного из городков в Южной Каролине, США. Граждане обеспокоены появлением в окрестном лесу неизвестных, одетых в костюмы клоунов.

Неизвестные пытаются заманить детей в лес с помощью денежных купюр. Несколько взрослых утверждают, что тоже видели “клоунов”. Подростки высказали предположение, что неизвестные живут в хижине в лесу неподалеку от жилого комплекса, но организованная полицией проверка это не подтвердила.

Полиция организовала патрулирование прилегающих к лесу районов. Мотивы неизвестных пока не установлены, но существует версия, что это необычная рекламная акция нового фильма ужасов.

Читайте также:

Несколько человек упали с карусели в США

Другие мировые новости