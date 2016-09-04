В Ватикане готовятся к канонизации матери Терезы

В Ватикане около сотни тысяч верующих собрались на площади Святого Петра в ожидании начала праздничной мессы по случаю канонизации всемирно известной католической монахини, матери Терезы Калькуттской.

На главной площади Святого Петра присутствуют тринадцать глав государств и правительств, в частности, индийский премьер-министр, сообщает РИА "Новости". Десятки тысяч паломников будут наблюдать за торжественным мероприятием с прилегающих улиц.

Уточняется, что после того, как мать Терезу причислят к лику святых Римско-католической церкви, полторы тысячи верующих из приютов монашеской конгрегации "Сестры Миссионерки Любви" отправятся на торжественный обед с неаполитанской пиццей по приглашению Папы Римского.

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