Генсекретарь НАТО призвал Москву прекратить “поддержку сепаратистов”

Йенс Столтенберг, занимающий пост генерального секретаря НАТО, выступил с заявлением в связи с обострением ситуации на Украине. Столтенберг призвал Россию прекратить поддерживать ополченцев на востоке Украины - как финансово, так и политически.

По словам Столтенберга, боевые действия наблюдаются в первую очередь со стороны ополченцев. Генскретарь высказал мнение, что прекращение конфликта возможно только в том случае, если все стороны вернутся к мирным переговорам.

Также Столтенберг высказался относительно России, которая, по его словам, нарушила ряд международных договоренностей. Политик заявил, что переговоры с Москвой возможны, но на фоне усиливающейся обороны НАТО.

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