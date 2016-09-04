В интернете появилось очередное видео, которое покорило пользователей социальных сетей и собрало множество просмотров и лайков.

На этот раз звездой сети стала маленькая белая полярная лисица, которая издает уморительные звуки. Предполагается, что животное имитирует звук смеха, который издает мужчина. К настоящему моменту видеозапись собрала на сайте YouTube и соцсетях более миллиона просмотров.





Ранее пользователи интернета были покорены котиком, похожим на облако. Интересно, что у пушистого животного говорящая кличка - Скай (в переводес английского означает "небо").

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