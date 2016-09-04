Несколько человек упали с карусели в США

Несчастный случай произошел в одном из американских парков развлечений. В результате технической неисправности, возникшей на одном из аттракционов, восемь человек, в том числе дети, выпали из кресел и получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел на карусели, которая состоит из огромных размеров диска, вращающегося в разных плоскостях на большой скорости. По внутренней стороне диска установлены кресла для пассажиров. Во время работы аттракциона оператор, увидев сообщение о поломке на экране компьютера, запустил экстренную остановку и раньше времени отключил удерживающий пассажиров механизм. В результате двое взрослых и шестеро детей выпали из своих кресел и получили травмы.

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