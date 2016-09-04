Страшная авария произошла на юге Афганистана. На трассе, соединяющей Кандагар и Кабул, столкнулись пассажирский автобус и бензовоз. В салоне автобуса среди пассажиров находились также женщины и дети.

В результате аварии тридцать шесть человек погибли, пострадали еще более двадцати пяти. Раненых доставили в ближайшую больницу в провинции Кандагар. Сообщается, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

О причинах аварии пока не сообщается. Власти делают предположение, что в случившемся виноваты водители автобуса и бензовоза. Проводится следствие, обстоятельства аварии выясняются.

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