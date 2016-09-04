Кадры с места крушения туристического судна в Турции появились в сети

В интернете сегодня появились кадры с места крушения туристического судна Kurt-C в Турции.

Согласно последним данным, в результате происшествия два пассажира пропали без вести, 33 получили травмы, в частности гражданка России. Турецкое информационное агентство Anadolu Ajansı опубликовало видеозапись с места кораблекрушения у берегов Антальи.

Уточняется, что судно Kurt-C вышло в море на однодневный тур, однако неблагоприятные погодные условия вынудили капитана завершить водную прогулку преждевременно. Когда до берега оставалось около двух миль, транспортное средство опрокинулось.

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