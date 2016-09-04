Футболист попал в больницу после драки на поле

Футболист, играющий за херсонский “Кристалл”, был доставлен в больницу. Он пострадал из-за применения сотрудниками правопорядка слезоточивого газа для разгона участников драки на поле.

Матч “Кристалла” с хмельницким “Подольем” завершился вничью. После игры болельщики начали беспорядки, выбежали на поле, угрожая игрокам “Кристалла”. Для того, чтобы прервать возникшую драку, сотрудники полиции применили слезоточивый газ. В результате полузащитник херсонского клуба попал в больницу с ожогом первой степени.

Клуб направил в полицию коллективное заявление, в котором требовал рассмотреть произошедший инцидент. По мнению игроков, произошло превышение служебных полномочий. Кроме того, было заявлено, что охрана матча осуществлялась не на должном уровне.

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