В Великобритании надеются на спокойную передачу власти в Узбекистане

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон надеется на спокойную передачу власти в Узбекистане после смерти Ислама Каримова и выражает соболезнования узбекскому народу в связи с его кончиной.

Министр выразил надежду, "что страна выиграет от гладкой и спокойной передачи власти, что обеспечит лучшее из возможного будущее узбекского народа", передает РИА Новости.

Как ранее сообщалось, тело узбекистанского лидера нашло упокоение на историческом кладбище Самарканда. После траурной церемонии Ислам Каримов был похоронен по мусульманскому обряду рядом с местом захоронения родителей.

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