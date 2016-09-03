Италию снова сотрясает - на этот раз не так сильно

В центральной части Италии вновь зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,5 балла, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр стихии находится в 120 км от Рима.

Очаг толчков зафиксирован на глубине 9 км. Есть сведения, что данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра не совсем точны: метеорологическая обсерватория Гонконга утверждает, что землетрясение было магнитудой в 5 баллов, а не в 4,5.

Мощное землетрясение произошло в центре Италии 25 августа. Толчки в 6 баллов разрушили несколько городов, от стихии погибли 294 человека и более 400 были ранены. Без жилья остались порядка 2 тыс. человек.