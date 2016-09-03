Airbnb обнародовал отчет о запросах властями пользовательских данных

Сервис Airbnb, занимающийся арендой жилых площадей и предоставляющих услуги в 190 странах мира, опубликовал отчет о том, что за последние полгода им было получено больше ста восьмидесяти запросов данных пользователей.

Запросы поступали от правоохранительных органов разных государств.

Согласно отчету, наибольшее количество запросов поступило из Франции, их сорок два. На девять запросов меньше было от американских органов правопорядка. Из Германии в сервис обратились двадцать пять раз, из Великобритании - двадцать три.

При этом в отчете не уточняется, из каких именно ведомств поступали запросы и какие данные о пользователях сервис раскрыл. Согласно политике конфиденциальности Airbnb, сервис имеет право раскрыть имя клиента и его платежные данные.

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