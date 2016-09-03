Лех Валенса пообещал отдать президента Польши под международный суд

Бывший польский лидер пообещал нынешнему отдать его под суд за то, что Дуда позволил обвинить Валенсу в сотрудничестве со спецслужбами во времена существования Польской народной республики.

Сильное возмущение выразил Лех Валенса заявленими президента Польши Анджея Дуды, который выдвинул обвинения против польского экс-лидера, который, по мнению Дуды, сотрудничал со спецслужбами во времена существования Польской народной республики. По словам Леха Валенсы, президент говорит неправду и должен быть отдан под международный суд.

В свою очередь сам экс-президент может доказать свою невиновность, несмотря на «секретные документы», изъятые у генерала Чеслава Кищака и указывающие на связи Валенсы со спецслужбами.

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