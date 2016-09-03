Впервые королевой красоты в Германии стала беженка

Впервые германский конкурс красоты выиграла беженка. Девушка из Сирии теперь станет лицом самых крупных немецких компаний-производителей вина.

26-летняя Нинорта Бано прибыла в Германию из Сирии больше трех лет назад, когда гражданская война сделала дальнейшее пребывание в стране опасным. Вместе со своей старшей сестрой Нинорта переехала в Германию, где, выучив язык, стала принимать участие в проектах для беженцев. Год назад разрешение на переезд получили и родители девушки.

Традиционный немецкий конкурс “Винной королевы” проходит в Германии уже больше восьмидесяти лет. Участниками становятся жители тринадцати винодельческих регионов страны.

Читайте также:

Другие мировые новости

Все новости дня