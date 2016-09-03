Алексей Белый, один из лидеров украинской партии «Оппозиционный блок», выразил необходимость публикации отчета о реализации проекта «Стена», направленной на постройку оградительного сооружения на границе с РФ.

По мнению украинского депутата, проект «Стена» стал настоящей коррупционной дырой, где исчезают деньги из бюджета. Алексей Белый подчеркивает, что по сравнению с тем, что обещал сделать Арсений Яценюк, «стена» не может служить даже забором, который можно было бы поставить на даче. От идеи «Европейского вала» не осталось ничего.

Депутат Рады требует предоставить отчет о расходовании средств, заявляя, что речь идет об хищениях огромных сумм, которые были произведены в ходе строительства стены.

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