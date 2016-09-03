Идеально круглое озеро в Аргентине назвали базой пришельцев

Необычное аргентинское озеро почти идеально круглой формы, в центре которого располагается остров, повторяющий форму водоема, связывают с посещениями Земли инопланетянами. Группа энтузиастов, куда входят в том числе и ученые, организовывает экспедицию к озеру.

В данный момент организован сбор средств. Предполагается, что потребуется порядка пятидесяти тысяч долларов, из которых в данный момент собраны только шесть с половиной тысяч. В экспедиции примут участие геологи и биологи, которые планируют провести анализы растительности, воды и почвы.

Озеро было обнаружено примерно полгода назад во время поиска подходящего места для съемок фильма. Известно, что оно имеет необычно низкую для региона температуру и состоит из твердой породы, но из-за своего нахождения в труднодоступном месте озеро мало исследовано.

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