В Тбилиси расстреляли криминального авторитета

В Тбилиси были расстреляны водитель внедорожника и его пассажир. Мужчина с пистолетом подошел к автомобилю со стороны пассажира и открыл огонь.

Водитель в это время сделал попытку вырулить на проезжую часть, но столкнулся со стоящей впереди машиной. Тогда киллер обошел внедорожник и открыл огонь по водителю.

В результате водитель скончался на месте, пассажир с двумя огнестрельными ранениями был доставлен в больницу. По данным правоохранительных органов, за рулем находился Сосо Джохадзе, хорошо известный в криминальной сфере. Пассажиром же оказался адвокат Джохадзе.

Сотрудникам полиции удалось задержать стрелявшего. Им оказался Бадри Натобадзе, ранее также замеченный в противоправный действиях.

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