В Тбилиси расстреляли криминального авторитета

СРОЧНО
|13:46  Полиция арестовала двойника футболиста Неймара, который шантажировал девушек |13:36  Подозреваемой в убийстве девочки в Иванове предъявили обвинение |13:26  В Беслане совершено нападение на журналистов |13:11  Президент Южной Кореи договорилась с Путиным по ядерной проблеме КНДР |12:32  Обозреватель Forbes: претензии России к докладу Макларена обоснованы |11:17  Россия не планирует строить газопровод по дну Черного моря через Болгарию |10:12  Путин назвал условие для решения территориального спора с Японией |09:44  Причиной суицида двенадцатилетней школьницы мог стать семейный скандал |09:20  Лавров назвал условие для встречи с Джоном Керри на саммите G20 |09:10  Путин: вопрос территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт |08:54  Песков объяснил, почему Путин не прибудет на прощание с Каримовым |08:46  Пожарный сорвался с одиннадцатого этажа при тушении огня |07:47  Санкции ЕС против граждан России могут быть продлены 7 сентября |07:31  Россия ограничивает госзакупки импортных продуктов |02.09 22:35  Похищенную малышку могла убить новая жена отца |02.09 21:29  Путин не полетит на похороны Каримова |02.09 21:01  Похищенная в Иваново двухлетняя девочка найдена мертвой |02.09 20:02  Новые подробности о следствии швейцарской прокуратуры по делу Беккенбауэра |02.09 19:38  Российский дипломат пожелал администрации США уйти в прошлое вместе с санкциями |02.09 18:48  Захарова высмеяла попытки Украины осудить Шойгу |02.09 17:47  Путин поднял мировые цены на нефть одним своим заявлением |02.09 15:09  В Самаре из-за дебошира экстренно сел пассажирский самолет |02.09 15:08  Самбо в школу! |02.09 14:23  Керри позитивно оценил сотрудничество с РФ |02.09 13:46  Россия не будет сдерживать вывоз капитала |02.09 13:43  Мордовская школьница залезла в петлю после праздничной линейки |02.09 12:44  Украинская шашистка Ткаченко получила российское гражданство |02.09 12:37  Песков уклонился от ответа на вопрос о поездке Путина на похороны Каримова |02.09 12:25  Путин: надеюсь, евро выживет |02.09 11:45  Во Владивостоке началась встреча Путина и Абэ

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости Kadam.net

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//В мире

В Тбилиси расстреляли криминального авторитета

3 сентября 2016, 12:31 [ «АН-онлайн» ]

В Тбилиси расстреляли криминального авторитета
Фото:pixabay.com

В Тбилиси были расстреляны водитель внедорожника и его пассажир. Мужчина с пистолетом подошел к автомобилю со стороны пассажира и открыл огонь.

Водитель в это время сделал попытку вырулить на проезжую часть, но столкнулся со стоящей впереди машиной. Тогда киллер обошел внедорожник и открыл огонь по водителю.

В результате водитель скончался на месте, пассажир с двумя огнестрельными ранениями был доставлен в больницу. По данным правоохранительных органов, за рулем находился Сосо Джохадзе, хорошо известный в криминальной сфере. Пассажиром же оказался адвокат Джохадзе.

Сотрудникам полиции удалось задержать стрелявшего. Им оказался Бадри Натобадзе, ранее также замеченный в противоправный действиях.

Читайте также:

Другие мировые новости 

Все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СМк


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

Вице-премьер заверил, что единовременные выплаты не окажут влияния на цены

Вице-премьер заверил, что единовременные выплаты не окажут влияния на цены

Единовременные выплаты пенсионерам не окажут влияния на скорость инфляции в стране. Такое мнение выразил Аркадий Дворкович, занимающий пост вице-премьера РФ. Он сообщил, что эффект будет незаметен в экономике.

//Экономика

Россия не планирует строить газопровод по дну Черного моря через Болгарию

Россия не планирует строить газопровод по дну Черного моря через Болгарию

Российская Федерация не обсуждает возможность строительства газопровода по дну Черного моря через Болгарию, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Этот вопрос не стоит на повестке дня.

//В мире

США придётся продолжить закупать у РФ места для отправки астронавтов на МКС

США придётся продолжить закупать у РФ места для отправки астронавтов на МКС

Любые задержки в разработке программ пилотируемых запусков в США приведут к тому, что американскому космическому агентству NASA придётся продолжить полагаться на Россию в запуске своих астронавтов в космос.

//Общество

«Роскосмос» отправит первого космического туриста в ближайшие два года

«Роскосмос» отправит первого космического туриста в ближайшие два года

Глава «Роскосмоса» заявил, что первый космический турист полетит в ближайшие два года. Игорь Комаров сообщил, что проект развивается совместно с иностранными партнёрами, но какими именно, пока не уточняется.

//Общество

У московской школы, где работал спавший с ученицами педагог, собрался митинг в поддержку руководства

У московской школы, где работал спавший с ученицами педагог, собрался митинг в поддержку руководства

У столичной школы, получившей широкую известность из-за секс-скандала с одним из учителей, собрался стихийный митинг. Около сотни людей пришли выразить протест против увольнения директора школы.

//В мире

Британский журналист узнал своих похитителей в сотрудниках ЦРУ

Британский журналист узнал своих похитителей в сотрудниках ЦРУ

Журналист Джек Хилл, сотрудник британского издания The Times, узнал в двоих сотрудниках ЦРУ, названных представителями умеренной сирийской оппозиции, террористов, похитивших его два года назад.

//В мире

Идеально круглое озеро в Аргентине назвали базой пришельцев

Идеально круглое озеро в Аргентине назвали базой пришельцев

В Южной Америке обнаружено необычное озеро почти идеально круглой формы, в центре которого располагается остров, повторяющий форму водоема. В скором времени в этот район отправится экспедиция.

//Общество

Знаменитый бал в Зимнем дворце теперь можно увидеть в цвете

Знаменитый бал в Зимнем дворце теперь можно увидеть в цвете

Эпоха Дома Романовых продолжает вызывать огромный интерес у россиян. Это и понятно: столько загадок, столько истинных русских характеров, удивительных фактов из семейной жизни и взаимоотношений.

//Общество

Флэшмоб в Instagram: женщины выступают за отказ от бюстгальтеров

Флэшмоб в Instagram: женщины выступают за отказ от бюстгальтеров

Необычная акция охватила социальную сеть Instagram. Женщины из многих стран мира, в том числе и России, выступили за отказ от ношения бюстгальтера и выложили в сеть свои фотографии в одежде без лифчика.

//Спорт

Полиция арестовала двойника футболиста Неймара, который шантажировал девушек

Полиция арестовала двойника футболиста Неймара, который шантажировал девушек

Полиция Бразилии арестовала преступника, выдававшего себя за футболиста Неймара. Он обещал, что сможет организовать фотосессии в журналах и участие в реалити-шоу в обмен на интимные фотографии и видео девушек.

//Происшествия

Подозреваемой в убийстве девочки в Иванове предъявили обвинение

Подозреваемой в убийстве девочки в Иванове предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение 25-летней подозреваемой в похищении и убийстве двухлетней девочки в Иванове. Убитая – внебрачный ребенок мужа подозреваемой, которая совершила преступление на почве ревности.

//Новости ADWILE

//Происшествия

В Беслане совершено нападение на журналистов

В Беслане совершено нападение на журналистов

Сотрудники изданий “Новая газета” и “Такие дела” подверглись нападению в Беслане. Журналистов облили зеленкой и отняли у них мобильные телефоны. Об этом написал основатель «Таких дел»в соцсети Twitter.

//В мире

В Раде проект "стены" на границе с Россией назвали "коррупционной дырой"

В Раде проект "стены" на границе с Россией назвали "коррупционной дырой"

Партия "Оппозиционный блок" потребовала от кабинета министров Украины отчета о ходе строительства и расходовании средств на проект "Стена" на границе с Россией, заявил депутат партии Алексей Белый.

//Политика

Президент Южной Кореи договорилась с Путиным по ядерной проблеме КНДР

Президент Южной Кореи договорилась с Путиным по ядерной проблеме КНДР

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила, что договорилась со своим российским коллегой Владимиром Путиным усилить стратегический диалог по северокорейской ядерной проблеме, которая представляет угрозу.

//Спорт

Обозреватель Forbes: претензии России к докладу Макларена обоснованы

Обозреватель Forbes: претензии России к докладу Макларена обоснованы

Доклад Ричарда Макларена, на основании которого российских спортсменов отстранили от Олимпийских и Паралимпийских игр, не выдерживает юридической критики, считает обозреватель журнала Forbes Рон Катц.

//В мире

В Тбилиси расстреляли криминального авторитета

В Тбилиси расстреляли криминального авторитета

В Тбилиси были расстреляны водитель внедорожника и его пассажир. Мужчина с пистолетом подошел к автомобилю со стороны пассажира и открыл огонь. Водитель скончался на месте, пассажир был доставлен в больницу.

//Общество

ОПК создала систему, способную перехватывать управление беспилотниками

ОПК создала систему, способную перехватывать управление беспилотниками

Комплекс, способный перехватывать управление беспилотниками и определять местонахождение его оператора, создали в Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех").

//новости MIXADVERT.com

//В мире

Бюджетников заставили прийти на церемонию прощания с Каримовым - СМИ

Бюджетников заставили прийти на церемонию прощания с Каримовым - СМИ

Работников бюджетных учреждений Узбекистана вынудили прийти на церемонию прощания с президентом страны. Об этом сообщили сотрудники российских средств массовой информации, работающие на похоронах Каримова.

//В мире

Савченко призвала украинцев к войне с Россией (ВИДЕО)

Савченко призвала украинцев к войне с Россией (ВИДЕО)

Бывшая летчица, а ныне депутат Верховной Рады, выступая в эфире украинского телевидения, назвала помиловавшую ее Российскую Федерацию врагом. А с врагом, по словам Савченко, надо «драться, а не говорить».

//В мире

В Шотландии началась официальная дискуссия о выходе из состава Великобритании

В Шотландии началась официальная дискуссия о выходе из состава Великобритании

Первый министр Шотландии Никола Старджен во время своего выступления перед Шотландской национальной партией в городе Стерлинг объявила о начале новой дискуссии о независимости страны от Великобритании.

//В мире

Нобелевский лауреат по экономике предсказал мрачное будущее ЕС

Нобелевский лауреат по экономике предсказал мрачное будущее ЕС

Один из самых уважаемых экономистов в мире, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц в своей новой книге представил мрачную картину будущего Европейского Союза, считая, «что евро было первородным грехом ЕС».

//Общество

Ловец покемонов арестован на два месяца

Ловец покемонов арестован на два месяца

Такое решение было принято районным судом города Екатеринбурга. Российский видеоблогер Руслан Соколовский, охотившийся на покемонов в храме, обвиняется в оскорблении чувств верующих и разжигании вражды.

//В мире

На похороны президента Узбекистана прибудут делегации семнадцати государств

На похороны президента Узбекистана прибудут делегации семнадцати государств

Делегации семнадцати государств примут участие в церемонии похорон первого президента Узбекистана Ислама Каримова в субботу в Самарканде, сообщил представитель пресс-службы кабинета министров республики.

//Новости партнеров

//Общество

Дачникам упростят доступ к водным скважинам

Дачникам упростят доступ к водным скважинам

Российским дачникам и жителям частного сектора упростят и сделают дешевле получение лицензии на пользование водными скважинами. Такой проект постановления разрабатывает Минприроды и Минэкономразвития РФ.

//В мире

Взрыв на юге Филиппин унес жизни двенадцати человек

Взрыв на юге Филиппин унес жизни двенадцати человек

Власти Филиппин сообщают, что в результате взрыва на юге страны погибли по меньшей мере двенадцать человек. Еще двадцать четыре человека доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

//Общество

Улюкаев: решение о заморозке пенсионных накоплений пока не принято

Улюкаев: решение о заморозке пенсионных накоплений пока не принято

Решение о заморозке пенсионных накоплений в Российской Федерации на три года пока не принято, сообщил глава Министерства экономразвития Алексей Улюкаев, заявив, что не знает ни о каком принятом решении.

//Наука

Астрономы нашли вторую звезду, где могут жить "продвинутые" пришельцы

Астрономы нашли вторую звезду, где могут жить "продвинутые" пришельцы

Планетологи нашли вторую звезду, яркость которой необъяснимым образом падает, что указывает на вероятность существования «сферы Дайсона» и построивших ее высокоразвитых существ в ее окрестностях.

//Политика

Путин назвал условие для решения территориального спора с Японией

Путин назвал условие для решения территориального спора с Японией

Россия и Япония смотрят на территориальный спор сквозь призму своих национальных интересов, но эта проблема должна быть решена, заявил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.

//В мире

Кортеж с телом Каримова проехал по центру Самарканда

Кортеж с телом Каримова проехал по центру Самарканда

Тысячи жителей Самарканда встречали кортеж с телом президента Узбекистана Ислама Каримова, доставленным в городской аэропорт из Ташкента. От самого аэропорта до центра Самарканда вытянулась цепь встречающих.

//Общество

Премьеру Японии предложили стать гидом по Владивостоку

Премьеру Японии предложили стать гидом по Владивостоку

Премьер-министру Японии Синдзо Абэ предложили провести экскурсию по городу Владивостоку. С таким пожеланием выступил модератор пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) Кевин Радд.

//Происшествия

Причиной суицида двенадцатилетней школьницы мог стать семейный скандал

Причиной суицида двенадцатилетней школьницы мог стать семейный скандал

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье “Доведение до самоубийства”. По предварительной версии причиной суицида двенадцатилетней девочки в Мордовии могла послужить семейная ссора.

//Наука

В честь Барака Обамы назвали новый вид рыб

В честь Барака Обамы назвали новый вид рыб

Ученые, обнаружившие новый вид рыб на атолле Куре в Тихом океане, назовут его в честь президента США Барака Обамы. Рыбы являются единственными представителями Tosanoides, которые обитают за пределами Японии.

//Общество

Минздрав считает, что введение акцизов на сладкие напитки хорошо скажется на здоровье россиян

Минздрав считает, что введение акцизов на сладкие напитки хорошо скажется на здоровье россиян

Минздрав поддержал введение акцизов на напитки, содержащие сахар. По мнению Вероники Скворцовой, занимающей должность министра здравоохранения РФ, такие меры положительным образом скажутся на здоровье граждан.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры