США придётся продолжить закупать у РФ места для отправки астронавтов на МКС

Соединенным Штатам Америки придется, скорее всего, продолжить покупать у Российской Федерации места, чтобы обеспечить постоянное наличие своих астронавтов на Международной космической станции.

Возникновение задержек в программе собственных пилотируемых запусков Соединённых Штатов приводит к тому, что Россия продолжит продавать места для американцев, чтобы доставлять их на МКС. В докладе генерального инспектора NASA говорится о том, что Америке, возможно, придется закупить дополнительно места у России, чтобы отправлять своих астронавтов на орбиту.

Контракт был заключен в 2014 году и, по-видимому, будет продлен. Стоимость одного места раньше составляла 26,4 миллиона долларов, позже увеличившись до 51 миллиона. На данный момент США заплатили России в общей сложности 3,4 миллиарда долларов.

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