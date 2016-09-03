Нобелевский лауреат по экономике предсказал мрачное будущее ЕС

Никаких радужных перспектив экономического развития Европейского союза не видит Джозеф Стиглиц, один из ведущих мировых экономистов. Он предсказывает катастрофу экономике ЕС, если он продолжит свою нынешнюю политику.

Самой главной ошибкой Евросоюза знаменитый экономист считает введение евро. Надежда на то, что 20 стран объединит общая валюта, и все будут жить по общим одинаковым правилам, была слишком иллюзорной, считает Джозеф Стиглиц. По мнению аналитика, богатые страны евро ещё больше обогатил, а бедные сделал ещё беднее.

В дальнейшем экономист предполагает два варианта развития событий. Возможность того, что Германия как главный член ЕС будет оплачивать все социальные проекты, кажется Стиглицу невероятной. Второй вариант, по мнению ученого, более приемлем. Отказ от евро позволит спасти Европу.

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