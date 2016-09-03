Журналист утверждает, что бюджетников заставили прийти на церемонию прощания с Каримовым

Сотрудников узбекистанских бюджетных учреждений вынудили прийти на церемонию прощания с президентом страны. Такое заявление сделал журналист Алексей Волосевич радиостанции “Говорит Москва”.

Кроме того, по словам Волосевича, бюджетников срочно вызвали за несколько часов до того, как было объявлено о смерти Ислама Каримова. В данный момент граждане Узбекистана находятся в состоянии тревоги относительно своего будущего и будущего страны, поскольку не доверяют потенциальному преемнику Каримова, - добавляет Волосевич.

Тысячи жителей Ташкента пришли проводить катафалк с телом Каримова. Люди выстраивались по обе стороны дороги, бросали под колеса цветы и плакали.

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