Взрыв на юге Филиппин унес жизни двенадцати человек

Власти Филиппин сообщают, что в результате взрыва на юге страны погибли по меньшей мере двенадцать человек. Еще двадцать четыре человека доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

Очевидцы озвучивают две версии случившегося. По словам одних, причиной взрыва стал газовый баллон. Другие утверждают, что была взорвана бомба, однако пока никто не взял на себя ответственность за этот взрыв. Сотрудники полиции проверяют обе версии. В связи с тем, что причина взрыва пока не установлена, власти города рекомендуют жителям избегать общественных мест, хотя, по их утверждению, причин для беспокойства нет.

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