Дональд Трамп впервые с июля опередил Хиллари Клинтон по популярности

Преимущество кандидата в американские президенты Дональда Трампа над Хиллари Клинтон в один процент показал опрос американцев, которые высказали свою политическую позицию в опросе общественного мнения.

Исследование, проведенное агентством "Рейтер" и компанией "Ипсос", показало, что республиканец Трамп может иметь преимущество над кандидатом от демократов Хиллари Клинтон. Но разница между показателями невелика – всего один процент. Характерно, что согласно опросу, большой процент респондентов высказались против обеих кандидатур, не поддержав ни одного из них. Опрос был достаточно обширный и учел мнение 1804 респондентов из 50 штатов США.

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