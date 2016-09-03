Бомж проник на самолет бизнес-класса, выдавая себя за владельца аэропорта

В аэропорту Лос-Анджелеса на борт авиалайнера бизнес-класса пробрался бездомный, страдающий психическими расстройствами. Некий мужчина без определенного места жительства прошел через автоматические ворота, предназначенные для въезда автотранспорта.

При этом заметившему его водителю бездомный заявил, что он является владельцем аэропорта.

Мужчина поднялся в салон одного из самолетов, где и был обнаружен охраной. На требование покинуть лайнер бомж отреагировал тем, что попытался затушить сигарету о свою бандану. В результате начался пожар, нанесший самолету ущерб в пять тысяч долларов.

Мужчина был задержан по подозрению в вандализме.

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