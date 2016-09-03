В Ташкенте в последний путь провожают Ислама Каримова

Главу Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 78 лет, провожают в последний путь жители Ташкента, которые плачут и кидают под колеса траурного кортежа цветы. В стране будет объявлен траур в течение 3 дней.

В похоронной процессии приняли участие десятки тысяч граждан Узбекистана, которые вышли проститься со своим лидером. Тело президента вывозится из Ташкента в аэропорт, чтобы упокоиться в Самарканде, где пройдут похороны.

Жители сообщают о том, что чувствуют тревогу, так как государство потеряло своего руководителя. По словам граждан, Ислам Каримов очень многое сделал для развития страны, и дальнейший путь Узбекистана пока не ясен.

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