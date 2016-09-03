Задержанные в июле в Бразилии намеревались отравить воду на играх в Рио

Преступные планы по отравлению воды благодаря загрязнению станций водоснабжения вынашивали злоумышленники, которые были пойманы в Бразилии в июле текущего года. Террористы намеревались сорвать соревнования.

Федеральная полиция Бразилии смогла предотвратить серьезное преступление, задержав подозреваемых в терроризме, целью которых стало загрязнение воды с помощью химического оружия. В течение нескольких дней, до 8 сентября, будет проведен анализ данных, который позволит установить виновность злоумышленников, планировавших террористическую атаку на город во время проведения Олимпийских Игр. Их арест продлен до 12 сентября.

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