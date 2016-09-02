Названы возможные преемники Ислама Каримова

Reuters передает, что возможные преемники Ислама Каримова могут быть объявлены уже сегодня. Большую роль в назначении нового президента, по мнению агентства, будут играть председатель Службы нацбезопасности и младшая дочь Каримова - Лола.

Среди кандидатур нового главы государства Reuters называет премьер-министра страны Шавката Мирзияева и его заместителя Рустама Азимова, тесно связанного с элитными группами ташкентского клана. Национальная традиция тоже говорит в пользу первого кандидата. Обычно преемником становится распорядитель похорон покойного лидера (им назначен премьер-министр Шавкат Мирзияев). К тому же он близок к президентской семье и второму по влиятельности в республике после президента лицу – главе Службы национальной безопасности Узбекистана Рустаму Иноятову.

Именно к его кандидатуре склоняется российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Но по слухам, 72-летний политик не метит в президенты.





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