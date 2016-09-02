Художника Бэнкси наконец рассекретили?

В Dailу Mail предположили, что под псевдонимом Бэнкси, принадлежащем анонимному уличному художнику, которого никто никогда не видел, может скрываться известный музыкант.

Речь идет об основателе знаменитой британской трип-хоп-группы Massive Attack Роберте "3D" Дель Ная. Авторы публикации в британском таблоиде заметили, что граффити Бэнкси появляются рядом с теми местами, где команда дает концерты. Совпадение?

Британцы пишут, что практически одновременно с концертами Massive Attack на стенах домов в том или ином городе появлялись рисунки Бэнкси, и это происходит вот уже 12 лет. Так как известно, что Дель Ная не только музыкант, но и графист, параллель провести оказалось несложно.

Сам же музыкант заявление британских журналистов опроверг, но подчеркнул, что дружит с Бэнкси.

Ранее заявлялось, что Бэнкси - это Робин Ганнигем, и он окончил одну из государственных школ Бристоля.