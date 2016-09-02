Японские журналисты видят в ботинках, карандашах и бумагах Путина зловещие знаки

Японский журналист Акиёси Комаки нашел в фотоотчетах с рабочих встреч главы российского государства Владимира Путина странные несостыковки.

Журналист проверил несколько фотографий, размещенных на сайте Кремля, и пришел к выводу: россияне узнают о встречах собственного президента с подменой дат и нарушением хронологии. Он полагает, что события одного дня могут разбивать на несколько, чтобы потом рассказать обо всех с удобной для Путина точки зрения. При этом то, чем на самом деле занимается президент, для японца остается загадкой.

Комаки опубликовал свое расследование на сайте японской газеты The Asahi Shimbun 30 августа, а 2 сентября его перевел портал "ИноСМИ.ru".

Комаки увидел на столе у президента Путина малахитовую подставку и блок бумаги, также смотрел на ботинки президента.

Проверяя снимки, датированные 17, 18, 23 и 24 августа, он пришёл к выводу, что всё это - ложь, и на самом деле фотографии были сделаны в один день - 22 августа.