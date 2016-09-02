В Чехии обнаружили подрывную деятельность России

Шпиономания в Чехии продолжается: служба информационной безопасности страны (BIS) опубликовала ежегодный отчет с обвинениями в адрес России, якобы ведущей информационную войну под дипломатическим прикрытием.

Проникнуть в СМИ, чтобы распространять пропаганду и дезинформацию о ЕС и НАТО, подорвать отношения с Украиной и Польшей, а также воздействовать на чешскую общественность - якобы такой жуткий, коварный план зреет в головах российских агентов и их пособников в Чехии. И вообще Россия спит и видит, как бы создать в Европе структуру идеологического влияния вроде Коминтерна. Потому и численность российских дипломатов непропорционально высока в стране, уверена чешская спецслужба.

В разделе «Контрразведывательная деятельность» BIS утверждает, что российские и китайские агенты влияния были наиболее активны в прошлом году, ведя информационную войну в контексте украинского и сирийского кризисов. Весной 2015 года троим дипломатам РФ, подозреваемым в шпионаже, было отказано в продлении пребывания в стране. Ранее с аналогичными обвинениями в адрес России выступила и Словакия, также входящая в блок НАТО.

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