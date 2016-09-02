Премьер-министр Турции выразил соболезнования родным Каримова

Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым в рамках заседания правительства в пятницу, 2 сентября, выразил соболезнования родным и близким президента Узбекистана Ислама Каримова, который скончался сегодня.

Премьер-министр Турции от лица Турецкой Республики выразил глубочайшие соболезнования народу Узбекистана, который сегодня лишился лидера. "Пусть Аллах упокоит его душу", - передает РИА "Новости" слова Йылдырыма по поводу смерти Ислама Каримова. Запись заседания была продемонстрирована в пятницу в телеэфире.

Уточняется, что турецкий премьер не сообщил, откуда и когда он получил информацию о кончине политика. Ранее сегодня сразу несколько дипломатических источников передали эту печальную новость.

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