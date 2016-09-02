Хирург взял лучшее от каждой знаменитости и создал идеальное женское лицо ФОТО
2 сентября 2016, 13:32 [ «АН-онлайн» ]
Джулиан Де Сильва, который является пластическим хирургом из лондонской клиники Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery, решил "скрестить" самых красивых знаменитостей и получить идеальное лицо.
В рамках своего эксперимента пластический хирург ориентировался на основные вкусы своих клиенток. Как сообщает издание New York Post, чаще всего пациентки просили Де Сильву сделать им нос как у герцогини Кейт, брови, как у Дженнифер Лопес, губы, как у Пенелопы Крус, а веки и разрез глаз, как у Киры Найтли. Сам врач считает наиболее близким к идеалу лицо актрисы, бывшей супруги Джонни Деппа Эмбер Херд.
Интересно, что лучшая кожа, по мнению женщин, у Риз Уизерспун, скулы - у Анджелины Джоли, а челюсь - у Шер.
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