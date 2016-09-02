На Флориду обрушился ураган, полностью обесточены десятки тысяч домов

В пятницу, 2 сентября, на северное побережье Флориды обрушился мощный ураган под названием "Эрмин".

В результате стихийного бедствия без света в настоящий момент остались десятки тысяч домов. Как сообщает агентство Reuters, ураган стал причиной порывистого ветра и сильнейших проливных дождей. На северном побережье Флориды уже выпало около 12 сантиметров осадков.

Предполагается, что "Эрмин" может разрастись и оказать серьезное влияние на целый штат. По словам губернатора Флориды Рика Скотта, он несет угрозу жизни людей, вследствие чего в 51-м округе был объявлен режим ЧП.

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