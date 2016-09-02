Пояснения по поводу заключенного договора с Китаем украинского госпредприятия «Антонов» разместила его пресс-служба в официальном блоге. Передачи прав на самолет Ан-225 «Мрия» не будет. По крайней мере, пока.

На днях во многих СМИ прошла информация, будто «Антонов» передает права на выпуск «Мрии» китайской компании Aerospace Industry Corporation of China. Во вчерашнем заявлении пресс-службы сказано, что права держателя сертификата названного проекта и интеллектуальной собственности останутся у ГП «Антонов». Заключенное соглашение декларирует заинтересованность заказчика и подрядчика во взаимодействии по дальнейшей доработке программы АН-225. Постройка и поставка готовых экземпляров самолета остается за украинцами, но не исключен частичный перенос производства в Китай, как это принято во многих странах мира.

На данный момент Украина гордится единственным экземпляром Ан-225, и то построенным в 1980-е годы – предполагались перевозки на нем отечественного комического челнока «Буран», некоторых элементов ракеты-носителя «Энергия». Второй образец «Мрии» существует в недостроенном состоянии, и соглашение с китайцами затрагивает именно его доработку под новые требования.



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