«Голодный студент» в Украине станет еще голоднее

Учебный год для украинских студентов начался с плохих новостей. С начала 2017 года стипендии, которые для многих студентов составляют львиную долю бюджета на месяц, получать будут далеко не все. Тему перехода на новую систему выплаты стипендий во власти обсуждают уже как решенный вопрос, правда, сами студенты так не считают…. Наиболее граждански активная часть населения вряд ли закроет глаза на то, как у них отбирают «кусок хлеба насущного», оправдывая это «дырами в бюджете» и «европейскими стандартами».

Стипендии сегодня

На постсоветском пространстве до ухудшения экономической ситуации в стране украинские стипендии считались достаточно высокими, однако вместе с падением курса гривны выплаты уже не кажутся большими. Средний размер стипендий сегодня не достигает и прожиточного минимума, а в 2016 году они еще и были заморожены. В Минобразования пояснили, что повысить размер стипендий невозможно, поскольку выделенных из бюджета средств на это не хватает.

На сегодняшний день в Украине студентам вузов III-IV уровней аккредитации выплачивают 825 гривен стипендии. Также существуют социальные стипендии для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также учеников, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей. Для учащихся ПТУ такие выплаты составляют 961 гривен, для вузов – 1989 гривен.

Помимо стандартных академических и социальных стипендий система предполагает и повышенные выплаты для наиболее отличившихся студентов. Им выплачиваются специальные повышенные стипендии: президентская, которая составляет 1200 гривен; стипендия Кабмина - 1100 гривен, стипендия Верховной Рады - 1200 гривен.

Из общей суммы, выделяемой государством на образование, стипендиальный фонд высасывает внушительную часть. Согласно статистическим данным, на 1 сентября 2015 года в Украине насчитывалось 426 123 студента вузов III-IV уровня аккредитации и 103 244 студентов вузов I-II уровня аккредитации, которые получают стипендии. В 2016 году на образование Украина выделила всего 11 миллиардов гривен, при этом 5 - предусмотрено на выплату стипендий. В Министерстве финансов отмечают, что в 2017 от новой системы выплаты стипендий никуда не деться.

Что произойдет в 2017 году?

Согласно инициативе Минфина, суть которой была изложена в официальном письме в Министерство образования, студентов предлагается разделить на две категории – те, кто не сможет выжить без помощи государства и те, кто относится к категории семей со средним достатком или выше. Вторая категория, по статистике составляющая более 80% украинского студенчества, стипендий, по задумке Минфина, лишится.

Академическая стипендия будет платиться за «очень высокие успехи в учебе». На поощрительную стипендию могут рассчитывать студенты инженерных, природоведческих и образовательных специальностей, так как на них существенные проблемы с набором. Кроме того, академическая стипендия будет выплачиваться тем студентам, которые успешно обучаются, но у семьи невысокий уровень дохода. Отдельно будет выплачиваться и социальная стипендия для незащищенных категорий студентов.

Инициатива Министерства финансов в экспертном сообществе была встречена очень эмоционально. В частности, профсоюзе работников образования и науки Украины такое нововведение даже назвали нарушением конституционных норм. Отметим, что согласно 53-й статье КУ, студенты государственной формы обучения имеют права на получение стипендии.

«Мы сегодня выступаем категорически против антисоциальных шагов государства в сторону образования. Сегодня для студента 825 гривен является большой помощью. Студенты, которые стремятся поступить на дневную форму обучения проходят сложные испытания – сдают ВНО только для того, чтобы поступить на государственную форму обучения и получать вот эти 825 гривен. Они на них просто выживают», – заявила замглавы профсоюза Ольга Чабанюк.

Она также подчеркнула, что введение новой системы может не только лишить студентов средств к существованию, но и жилья, ведь большинство иногородних студентов платят за общежития именно из стипендий. Оплата общежитий, согласно действующим нормам, не может превышать 40% от минимальной стипендии, однако в случае, если примут новую систему, то и эта норма соблюдаться уже не будет.

Изначально и в Министерстве образования Украины высказались категорически против этой инициативы, о чем известили общественность в официальном ответе на письмо Министерства финансов. Однако позднее МОН пришлось пойти на поводу у Минфина и согласиться с его доводами. Первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец заявил, что введение новой системы неизбежно, однако сам механизм пока еще находится в разработке.

Начало студенческих протестов

Эксперты и политологи предполагают, что украинские власти пока только тестируют болезненный вопрос на студенческом сообществе. И в случае, если поднимется шумиха, решение об отмене не примут.

«Всё же, я думаю, ещё далеко не факт, что решение об отмене стипендий будет принято. Мне кажется, что пока власть всё больше тестирует общество, тестирует студентов, проглотят ли они эту инициативу или нет. Если власть решит, что студенческие возмущения будут слишком значительными, то, понятно, все разговоры о снижении или отмене стипендий прекратятся...», - прокомментировал в интервью «Харькову» директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

То, что студенческие бунты вполне могут стать реальностью свидетельствует инцидент, произошедший 30 августа на пресс-конференции замминистра финансов Украины. Тогда группа студентов и активистов, прорвавшихся на мероприятие, кинули в чиновника тортом, а затем начали выкрикивать лозунги: «Нет стипендии – ешь министров!», «Хай оплачуе элита медицину та освиту!» (Пусть оплачивает элита медицину и образование, - ред.) и «Деньги на образование, а не на войну!».

Правда, из-за последнего лозунга в обществе разгорелся настоящий скандал, поскольку далеко не все сочли целесообразным выделять средства на образование в ущерб армии в то время, когда в стране идет вооруженный конфликт.

В комментарии «Стране» одна из участниц акции Анна Ляшева пояснила, почему был выбран именно этот лозунг.

«На конференции, еще до того, как мы ее сорвали, даже со стороны спикеров звучали тезисы о том, что нужно финансировать армию, а образование – не так важно сейчас. Этот тезис часто приводят как аргумент и не только в пользу отмены стипендий – войной сейчас оправдывается все. Те же наезды на ЛГБТ-прайд так объясняли. Сегодня любое антивластное действие дискредитируется за счет того, что в стране война. Да, в стране война, и эту проблему надо решать, но есть еще и другие проблемы, образование – одна из них», - отметила Ляшева.

Этот инцидент, по мнению политологов, только начало. При этом, в частности, политолог Кость Бондаренко считает, что отмена стипендий – это только повод для начала серии акций, в которых будет звучать антивоенная риторика.



«Всякая война, когда заходит в тупик и не демонстрирует ни подвижек, ни побед, ни перспектив, порождает антивоенные выступления, и первой выступает молодежь. Лозунг «Make love, not war!» рано или поздно актуализируется — какими бы ура-патриотическими лозунгами ни сыпала власть и как бы она не заходилась в милитаристской риторике, тема стипендий была лишь поводом, а не причиной для выступлений», — уверен Бондаренко.

Впрочем, даже, если не углубляться в анализ ситуации, уже очевидно, что ни украинское студенчество, ни общество в целом не проглотит внедрение новой системы выплат стипендий. Так что либо Украину ждет волна студенческих бунтов, либо власти придется пересмотреть свою политику в этом отношении.

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