СМИ сообщают о подготовке к похоронам Ислама Каримова

В Узбекистане началась подготовка к похоронам президента Ислама Каримова, скончавшегося 29 августа. Похороны лидера страны пройдут 3 сентября на кладбище в Самарканде, где похоронены родственники Каримова.

Сообщается, что в данный момент на кладбище идет подготовка к церемонии, на которую прибудут руководители ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. По сообщению независимого информационного агентства “Фергана”, самолет с телом президента уже вылетел из Ташкента.

Напомним, что ранее Ислам Каримов был госпитализирован после перенесенного кровоизлияния в мозг. Сообщалось, что он находится в реанимации.

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