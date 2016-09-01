Эксперт прогнозирует скорый крах американской экономики

Потребительские расходы - это единственное, что пока еще удерживает экономику США от рецессии, но долго такое положение не продержится. Об этом заявил Альберт Эдвардс, аналитик банка Societe Generale в своем обращении к клиентам банка.

По словам Эдвардса, экономическая ситуация в США в данный момент сходна с той, что сложилась в стране накануне кризиса 2007 года, когда потребление оставалось единственным, что поддерживало экономику. Тогда отсутствие инвестиций и ситуация на рынке труда привели к снижению потребления, что в свою очередь негативно отразилось на ВВП.

Эдвардс считает, что рост инфляции в скором времени скажется на возможностях потребителей, что в условиях крайне замедлившейся экономики приведет к очередному кризису.

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