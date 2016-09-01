Visa сообщает, что функционирование платежных карт за рубежом восстановлено

Функционирование платежных карт Visa, выпущенных некоторыми российскими банками, в частности, Сбербанком и ВТБ, восстановлено. Об этом сообщается в официальном блоге компании в соцсети Facebook.

Держатели карт могут снова осуществлять денежные операции как внутри страны, так и за ее пределами, сообщают сотрудники компании Visa. Они заверили, что технические проблемы с функционированием карт были устранены.

Ранее наблюдались неполадки в работе части карт Visa, выпущенных российскими банками. Компания Visa подтвердила наличие у нее технических проблем и заверила, что они будут устранены в кратчайшие сроки.

Читайте также:

Часть выпущенных российскими банками платежных карт Visa перестали работать за границей

Другие мировые новости