Последствия взрыва ракеты Falcon 9 (ВИДЕО)

Причиной взрыва ракеты во время испытаний на космодроме мыса Канаверал специалисты называют дефекты стартовой площадки. Как стало известно, взрыв уничтожил саму ракету, а также спутник, который она должна была вывести на орбиту.

Как отмечается, персонал космодрома не присутствовал на стартовой площадке в соответствии с требованиями безопасности, поэтому пострадавших при взрыве не было. Представители Управления по чрезвычайным ситуациям сообщают, что опасности для жителей округа нет, поскольку выброса ядовитых веществ в воздух не произошло.

Напомним, ракета взорвалась во время тестового запуска. Она должна была вывести на орбиту спутник компании Facebook.

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