Неаккредитованное представительство ДНР открылось в Европе

В чешском городе Острава сегодня состоялось открытие представительства ДНР. По сообщению главы представительства, важнейшей задачей, стоящей перед офисом, будет распространение в Европе фактов о государстве, которое пока еще не признано.

Также целью представительства является содействие установлению сотрудничества как в экономической, так и в культурной областях, а также организация гуманитарной помощи.

Однако в чешском внешнеполитическом ведомстве не подтвердили аккредитацию представительства, добавив, что в этом случае оно не имеет дипломатического статуса. В Министерстве также подчеркнули, что Чехия не признает независимость ДНР.

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