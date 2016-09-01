Тестовый запуск ракеты, которая выведет спутник Facebook на орбиту, закончился взрывом

На космодроме во Флориде произошел взрыв во время подготовки к назначенному на 3 сентября запуску ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту первый спутник компании Facebook.

Ракета-носитель взорвалась во время тестового запуска на пусковой платформе SpaceX, где проводились испытания. Как сообщает Life, взрыв был такой силы, что вызвал сотрясения зданий в нескольких километрах от космодрома на мысе Канаверал. Сразу после того, как взорвалась сама Falcon 9, последовало еще несколько взрывов на пусковой площадке. Подробности произошедшего пока неизвестны, о возможных жертвах не сообщается.

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