Польша считает причиной Второй мировой войны заговор Сталина и Гитлера

В Варшаве считают, что Вторую мировую войну спровоцировал пакт Молотова-Риббентроппа - договор о ненападении между Германией и СССР, подписанный в 1939 году.

Антони Мачеревич, занимающий пост главы польского Министерства обороны, заявил, что именно этот пакт, который он назвал заговором между Гитлером и Сталиным, и послужил причиной для начала Второй мировой войны. Он заявил, что это истина, о которой никто не должен забывать. Также Мачеревич подчеркнул, что только польский народ имел достаточно мужества и сил, чтобы противостоять обоим захватчикам.

Договор о ненападении сроком на десять лет был подписан в Москве 23 августа 1939. Инициатором выступала германская сторона. Советское правительство видело в этом Договоре возможность обеспечить безопасность страны, поскольку западные государства не желали сотрудничать с СССР для организации совместного отпора фашистской агрессии.

Читайте также:

Другие мировые новости

Все новости дня