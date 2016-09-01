Киев согласился обменять пленных ДНР и ЛНР

Об обмене 400 пленных бойцов самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявил сегодня глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. В их числе как осужденные, так и те люди, в отношении которых ведется следствие.

Это прямо противоречит предложениям властей ДНР и ЛНР об обмене «всех на всех», однако объяснимо тем, что Украина удерживает примерно в 8-10 раз больше пленных. Как считает сам Грицак, это её существенный козырь на Минских переговорах. Кроме того, Киев часто пытался выдать за военнопленных обычных уголовников, не имеющих никакого отношения к сопротивляющимся народным республикам.

На днях стало известно, что международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch объявили об освобождении 13 человек из секретных тюрем СБУ, существование которых Киев отрицает вопреки показаниям пострадавших в заключении.

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