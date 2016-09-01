Президент Украины на встрече с сотрудниками комбината «Азовсталь» завершил свою речь лозунгом украинских националистов «Слава Украине!» Но ответной реплики не дождался. Мариупольцы не поддержали призыв.

На видео, где зафиксирована речь украинского лидера Петра Порошенко, четко видно, как работники предприятия «Азовсталь» не поддержали призыв своего президента, который крикнул «Слава Украине!» Неловкая пауза воцарилась во время встречи и только потом сотрудники начали аплодировать.

Лозунг украинских националистов предполагает ответную реакцию – «Героям слава!», но жители Мариуполя не стали поддерживать националистскую инициативу своего президента.

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