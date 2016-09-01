СМИ: малые страны ЕС недовольны диктатом крупных соседей

Внутри Европейского союза происходят разногласия в связи с тем, что страны ЕС, так называемые малые государства, недовольны тем, что подвергаются давлению со стороны крупных соседей, в особенности Германии.

Образование коалиций малых государств в рамках Европейского союза стало следствием того, что они испытывают давление со стороны крупных членов ЕС. Так, например, из опасений диктата появились скандинавское, прибалтийское объединения, а также Вышеградская четверка центрально-европейских государств, куда вошли Венгрия, Чехия, Польша и Словакия, сообщает издание Politico.

Так, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подчеркивает, что стоит отказаться от деления стран в ЕС на старых и новых членов.

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