Свершилось: в Instagram теперь можно приближать фотографии

Пользователи популярной социальной сети Instagram ликуют - теперь фотографии можно приближать.

Отмечается, что данное нововведение сейчас доступно лишь пользователям гаджетов на платформе iOS. Владельцы смартфонов на Android смогут воспользоваться функцией приближения фотографий путем стандартного движения пальцами уже в ближайшие несколько недель.

Отметим, что Instagram имеет некоторые ограничения на качество загружаемых снимков, поэтому ряд фотографий после увеличения может становиться нечетким.

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