Токио опроверг сообщения: курильчанам не разрешат остаться при передаче островов

Гражданам России, проживающим на Курильских островах, не будет разрешено остаться на них, в случае, если территория будет передана Японии. Сообщения об обратном, появившиеся в СМИ, были опровергнуты.

Если раньше сообщалось о том, российские граждане смогут остаться на Курильских островах в том случае, если они будут принадлежать Японии, то теперь выяснилось, что это не соответствует действительности. Эти сообщения опроверг Есихидэ Суга, секретарь японского кабинета министров.

По его словам, такие условия территориального спора между Россией и Японией приняты быть не могут, сообщает ТАСС. 2 сентября этот вопрос будет в очередной раз обсуждаться на встрече лидеров двух стран в рамках Второго Восточного экономического форума.

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