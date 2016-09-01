В Китае испытали уникального подводного робота

В Китае прошли успешные испытания уникального подводного робота "Хайи-7000", который способен достигать глубины 5751 метра.

Тестирования проводились в районе Марианского желоба в конце июля-начале августа в рамках экспедиции плавучей базы "Таньсо-1". Как отмечает издание South China Morning Post, данный подводный робот может всерьез заинтересовать Народно-освободительную армию КНР.

Ключевой научный сотрудник проекта профессор Юй Цзяньчэн заметил, что аппарат мог погрузиться и глубже, однако специалисты не стали этого делать. Предполагается, что при помощи "Хайи-7000" можно создавать точную карту океана, что даст возможность подводным лодкам избегать опасных районов.

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