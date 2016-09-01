Сирийская оппозиция обвинила США в попытке дискредитации Дамаска

Тарек Ахмад, представитель сирийской оппозиции, заявил о стремлении Америки дискредитировать Сирию, заявив в докладе ООН и Организации по запрещению химоружия, что страна применяла химическое оружие.

Голословными обвинениями считает Тарек Ахмад высказывания США, согласно которым сирийские правительственные силы использовали химическое оружие. По словам оппозиционера, хлор, который упоминается в докладе, может быть найден где угодно. И, по меньшей мере, странно, что заявляется, что Сирия использовала такой элемент, как хлор, когда есть целая линия производства.

На самом деле утверждения США являются провокацией, потому что Америка оказалась в сложной ситуации, когда её союзники из числа турок и курдов – оказались в столкновении между собой и не способствуют урегулированию сирийского конфликта.

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