В Бразилии начались столкновения с полицией после импичмента Роуссефф

Импичмент бразильскому лидеру Дилме Роусефф стал причиной организации акции протеста: бразильцы вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против совершенного незаконного парламентского переворота.

Голосование сенаторов, которые большинством голосов поддержали импичмент президенту, не удовлетворило многих граждан, которые выступили в поддержку Дилмы Роусефф. В результате бразильцы решили выразить свое мнение, выйдя на улицы города. Столкновения с полицейскими оказались очень жесткими: применяется слезоточивый газ, а в сотрудников правопорядка летят камни и самодельные бомбы.

Сама Дилма Роусефф назвала происходящее государственным переворотом, но сообщила, что планирует продолжать свою деятельность в качестве политика.

Читайте также:

Роуссефф после импичмента закончила речь цитатой Маяковского

Сенат Бразилии проголосовал за импичмент президенту Дилме Роуссефф